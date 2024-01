Peel Hunt-Anleger dürfen nicht länger zögern!

In den letzten zwei Wochen wurde Peel Hunt von den hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen ergab, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Daher wird die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Neutral" eingestuft.

Um festzustellen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) verwendet. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Der 7-Tage-RSI von Peel Hunt liegt momentan bei 15,79 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt, dass Peel Hunt überverkauft ist. Daher erhält die Aktie in diesem Punkt eine "Gut"-Bewertung.

Bei der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 98,72 GBP für den Schlusskurs der Peel Hunt-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 114 GBP, was einem Unterschied von 15,48 Prozent entspricht. Daher wird eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt mit einem Schlusskurs von 90,72 GBP eine Abweichung von +25,66 Prozent, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Peel Hunt für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

Bei der Beobachtung der Kommunikation im Netz in den vergangenen Monaten zeigt sich, dass die Diskussionsintensität die übliche Aktivität im Netz aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnete in diesem Zeitraum kaum Änderungen. Daher wird Peel Hunt insgesamt als "Neutral"-Wert eingeschätzt.