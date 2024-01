Peel Hunt Aktie: Alles andere als uninteressant …

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich der Peel Hunt-Aktie bleibt neutral, wie aus den Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten zwei Wochen gab es weder positive noch negative Ausschläge, und auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden keine besonders positiven oder negativen Themen diskutiert. Daher wird die Aktie heute insgesamt neutral bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Kurs der Peel Hunt-Aktie mit 115,5 GBP derzeit um +20,22 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was kurzfristig als "Gut" eingestuft wird. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch +16,58 Prozent, was ebenfalls als "Gut" bewertet wird. Somit wird die Aktie charttechnisch für beide Zeiträume positiv eingeschätzt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Peel Hunt-Aktie hat sich in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung ergeben. Das Stimmungsbild bleibt neutral, da keine auffälligen Tendenzen hin zu besonders positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien festgestellt wurden. Auch die Stärke der Diskussion, gemessen an der Anzahl der Beiträge, zeigt keine signifikanten Unterschiede. Insgesamt wird die Peel Hunt-Aktie daher auf dieser Basis ebenfalls neutral bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt, zeigt für die Peel Hunt-Aktie einen RSI-Wert von 33 für die letzten 7 Tage, was eine neutrale Bewertung ergibt. Im Vergleich dazu wird der RSI auf 25-Tage-Basis mit 18,06 bewertet, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit positiv eingestuft wird. Insgesamt erhält die Peel Hunt-Aktie daher eine positive RSI-Bewertung.

Insgesamt wird die Aktie auf Basis der Anlegerstimmung, der technischen Analyse, des Sentiments und des Relative Strength Index neutral bis positiv bewertet.