Pedevco Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

Der Aktienkurs von Pedevco zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance des Energiesektors eine Rendite von 2,02 Prozent, was mehr als 20 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" verzeichnet eine mittlere Rendite von 21,58 Prozent, wobei Pedevco mit 19,57 Prozent auch hier deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Pedevco liegt bei 21,99 Euro, was 26 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 29 Euro. Daher wird der Titel als unterbewertet eingestuft und erhält auf Grundlage des KGV ein "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) von Pedevco liegt bei 57,08, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI von 47, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien wird als "Neutral" bewertet, während die Aufmerksamkeit über das Unternehmen abnimmt und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Zusammenfassend erhält Pedevco daher insgesamt ein "Schlecht"-Rating.