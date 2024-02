Pedevco Aktie: Alles unter Kontrolle?

Der Aktienkurs von Pedevco verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -33,01 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche im Durchschnitt um 16,16 Prozent, was bedeutet, dass Pedevco im Branchenvergleich eine Underperformance von -49,16 Prozent aufweist. Der gesamte "Energie"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von 16,16 Prozent im letzten Jahr, wobei Pedevco um 49,16 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance führte zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength Index (RSI) herangezogen werden. Der RSI für Pedevco liegt bei 27,05, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 56,51, was für 25 Tage zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich dadurch ein Rating von "Gut".

Nach fundamentalen Gesichtspunkten gilt die Aktie von Pedevco als unterbewertet, gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem KGV von 18,55 liegt die Aktie insgesamt 33 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch", der bei 27,68 liegt. Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

In der technischen Analyse ergibt sich ein gemischtes Bild. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Pedevco-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 0,88 USD, während der letzte Schlusskurs bei 0,737 USD liegt, was einer Abweichung von -16,25 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auf der Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt. Insgesamt erhält die Pedevco-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.