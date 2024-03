Pebblebrook Hotel Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Aktuell liegt der RSI der Pebblebrook Hotel Trust bei 92,86, was auf eine überkaufte Situation hindeutet und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 50 für die Pebblebrook Hotel Trust, was als neutral betrachtet wird.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Pebblebrook Hotel Trust-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet. Dieser Wert beträgt derzeit 14,31 USD, was den letzten Schlusskurs (15,5 USD) um 8,32 Prozent übersteigt und die Aktie als "Gut" bewertet. Der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt 15,77 USD, was einer ähnlichen Höhe des letzten Schlusskurses (-1,71 Prozent) entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Pebblebrook Hotel Trust eingestellt waren. Es gab neun positive und zwei negative Tage, sowie einen Tag ohne eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung führt.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 3 Analystenbewertungen für die Pebblebrook Hotel Trust-Aktie abgegeben. Davon waren 0 Bewertungen "Gut", 3 "Neutral" und 0 "Schlecht", was zu einem "Neutral"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 14,5 USD, was ein Abwärtspotential von -6,45 Prozent bedeutet und somit eine "Schlecht"-Empfehlung ergibt. Insgesamt erhält Pebblebrook Hotel Trust somit ein "Neutral"-Rating für diesen Punkt der Analyse.