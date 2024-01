Pebblebrook Hotel Aktie: Grund zur Sorge?

Nach der Analyse von Expertenmeinungen der letzten 12 Monate ergibt sich für die Pebblebrook Hotel Trust ein insgesamt "Neutral" Rating, da 0 Buc, 4 Neutral und 1 Schlecht-Einstufungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 14,5 USD, was einer prognostizierten Kursentwicklung von -7,53 Prozent entspricht. Daher wird dem Aktienkurs das Rating "Schlecht" zugeschrieben.

In Bezug auf die Anlegerstimmung wurde Pebblebrook Hotel Trust in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv in den sozialen Medien bewertet. Die Mehrheit der Kommentare deutet auf eine positive Stimmung und Themen rund um den Wert hin. Die Anlegerstimmung wird daher als "Gut" eingestuft.

Mithilfe des Relative Strength Index (RSI) wird festgestellt, dass die Pebblebrook Hotel Trust-Aktie derzeit als überkauft gilt, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Die Analyse des RSI der letzten 25 Handelstage ergibt jedoch eine überverkaufte Einstufung, was zu einem insgesamt "Neutral"-Rating führt.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass die Aktie der Pebblebrook Hotel Trust derzeit +15,98 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage und +13,05 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage liegt. Auf dieser Grundlage wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.