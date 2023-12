Pebble Beach-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Capgemini":

Der Aktienkurs von Pebble Beach hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 5,52 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" eine Überperformance von 12,11 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Software" beträgt -6,31 Prozent, wobei Pebble Beach aktuell 11,83 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser starken Leistung wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment bezüglich Pebble Beach basiert auf neutralen Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen gab es weder besonders positive noch negative Themen, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung erhält.

Fundamental betrachtet weist die Aktie ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 106,73 für "Software" als unterbewertet gilt. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien erhält Pebble Beach eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) dient dazu, zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Die Analyse des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage zeigt, dass die Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Gleiches gilt für den etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis. Somit erhält Pebble Beach auch hier eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.