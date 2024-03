Pebble Beach Aktie: Nur eine Fehlmeldung?

In den letzten vier Wochen konnten keine signifikanten Veränderungen bezüglich der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz bei Pebble Beach in den sozialen Medien festgestellt werden. Aufgrund dessen wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Auch die Diskussionsbeiträge haben sich weder erhöht noch verringert. Insgesamt erhält Pebble Beach daher eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Aktie ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10,64 auf, was unter dem Branchendurchschnitt (89 Prozent) liegt. Die Branche "Software" hat einen Wert von 95,44. Demnach wird die Aktie als unterbewertet betrachtet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf fundamentalen Grundlagen.

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie eine Rendite von 37,93 Prozent, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" 45,14 Prozent über dem Durchschnitt liegt (-7,21 Prozent). Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Software" beträgt -5,51 Prozent, wobei Pebble Beach derzeit um 43,45 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Pebble Beach wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt bei 100 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen keine Über- oder Unterbewertung, weshalb das Wertpapier hier mit "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Pebble Beach-Wertpapier daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Bereich.