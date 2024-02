Pearson Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Weitere Suchergebnisse zu "Pearson":

Die technische Analyse der Pearson-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 887,95 GBP verläuft. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Gut", da der Aktienkurs selbst bei 953,6 GBP liegt und somit einen Abstand von +7,39 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 957,82 GBP, was einer Differenz von -0,44 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Die Gesamtbewertung basierend auf beiden Zeiträumen lautet daher "Gut".

Das Sentiment und der Buzz rund um die Pearson-Aktie haben in den letzten Wochen zugenommen. Positive Kommentare in den sozialen Medien haben zu einem positiven Stimmungsbarometer geführt, wodurch die Aktie eine "Gut"-Bewertung erhält. Die vermehrte Diskussion über Pearson und die steigende Aufmerksamkeit deuten ebenfalls auf eine positive Bewertung hin.

Der Relative Strength Index (RSI) für Pearson zeigt eine Ausprägung von 59,73, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 56,87, was ebenfalls ein "Neutral"-Rating ergibt. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".

Das Anleger-Sentiment für die Pearson-Aktie zeigt gemischte Meinungen in den sozialen Medien. Während vor allem negative Meinungen veröffentlicht wurden, haben sich die Diskussionen in den letzten Tagen vermehrt mit den positiven Aspekten von Pearson beschäftigt. Dies führte zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung. Weitere Untersuchungen zeigen jedoch, dass überwiegend positive Signale abgegeben wurden, was zu einem insgesamt positiven Signal führt. Zusammenfassend ergibt sich daher eine Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung als "Neutral".