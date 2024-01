Pearson Aktie: Tolle Nachrichten für alle Bullen!

Weitere Suchergebnisse zu "Pearson":

Die Aktie von Pearson wurde von Analysten in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt positiv bewertet, mit 4 Gut-Einstufungen, 1 Neutral-Einstufung und 0 Schlecht-Einstufungen. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung von "Gut". Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Pearson. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 1093,33 GBP, was eine erwartete Kursentwicklung von 13,39 Prozent bedeutet. Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Pearson-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 868,93 GBP liegt, was 10,96 Prozent über dem letzten Schlusskurs von 964,2 GBP liegt. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, liegt dieser bei 948,36 GBP, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Wert (+1,67 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer Gesamteinstufung von "Gut" führt. Die Berechnung des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Situation als überverkauft betrachtet wird, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinstufung von "Gut" basierend auf der Bewertung von Analysten, der technischen Analyse und der Anleger-Stimmung.