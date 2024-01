Pearson Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

Weitere Suchergebnisse zu "Adyen":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Pearson liegt bei 16,23, was als "gut" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 49,01 und signalisiert eine "neutral" Einschätzung. Insgesamt ergibt sich daher eine "gut" Bewertung.

Das Sentiment und der Buzz, also die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Internet, tragen ebenfalls zur Einschätzung einer Aktie bei. Bei Pearson ist die Diskussionsintensität durchschnittlich, was zu einer "neutral" Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "neutral" Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "neutral" Einstufung.

Die Analysteneinschätzung basiert auf insgesamt 5 Bewertungen für die Pearson-Aktie in den letzten zwölf Monaten. Davon waren 4 Bewertungen "gut", 1 "neutral" und 0 "schlecht", was zu einem insgesamt "gut" Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 1093,33 GBP, was ein Aufwärtspotential von 12,53 Prozent bedeutet. Somit erhält Pearson eine "gut" Empfehlung.

Auch die Stimmung der Anleger spielt eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Die Kommentare und Befunde über Pearson auf sozialen Plattformen waren überwiegend positiv, und in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen aufgegriffen. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls eine "gut" Einstufung. Die Betrachtung von Handelssignalen ergab ebenfalls ein "gut" Rating.

Insgesamt kann daher festgehalten werden, dass Pearson in Bezug auf den RSI, das Sentiment und die Analysteneinschätzung als "gut" eingestuft wird.

