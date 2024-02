Pearl Gold Aktie: Wann kommt endlich die Wende?

Weitere Suchergebnisse zu "Hilton":

Die Aktie von Pearl Gold hat in den letzten 50 Tagen einen Kurs von 0,33 EUR beibehalten, was 17,5 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt (GD50) liegt. Aus diesem Grund wird die kurzfristige Einschätzung als "Schlecht" eingestuft. Wenn wir jedoch die vergangenen 200 Tage betrachten, liegt die Distanz zum GD200 bei -32,65 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" aus charttechnischer Sicht führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite kann bei einer Investition in Pearl Gold derzeit kein Ertrag erzielt werden, da die Dividendenrendite 0 Prozent beträgt und somit 5,2 Prozentpunkte niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Bereich Metalle und Bergbau. Dies führt zu einer negativen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich Materialien hat die Aktie von Pearl Gold im vergangenen Jahr eine Rendite von -23,08 Prozent erzielt, was 6,15 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -16,92 Prozent, und Pearl Gold liegt aktuell 6,15 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse des Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass Pearl Gold derzeit überkauft ist. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25 weisen auf eine überkaufte Position hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in diesem Bereich führt.