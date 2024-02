Pearl Gold Aktie: Eine klare Abfuhr!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und normalisiert es auf einen Wertebereich von 0 bis 100 über einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25). Der Pearl Gold-RSI liegt bei 100, was auf eine "Schlecht"-Bewertung hindeutet. Für den RSI25 wird eine Bewertung von 77,78 angegeben, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung für 25 Tage führt.

Das Internet kann die Stimmung gegenüber Aktien verstärken oder sogar verändern. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen können zu neuen Einschätzungen führen. In Bezug auf Pearl Gold wurde eine mittlere Aktivität bei der Diskussion festgestellt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte in diesem Zeitraum kaum Veränderungen, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" führt.

In der technischen Analyse ist zu beachten, dass der Kurs von Pearl Gold mit 0,33 EUR inzwischen um -15,38 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet liegt die Einstufung ebenfalls bei "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -32,65 Prozent liegt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Pearl Gold mit einer Rendite von -23,08 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" um mehr als 6 Prozent darunter liegt. Die Branche "Metalle und Bergbau" verzeichnet eine mittlere Rendite von -16,96 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Pearl Gold mit 6,12 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im letzten Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.