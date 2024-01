Peapack-Gladstone Aktie: Wohin geht die Reise?

Aktienanalyse: Peapack-Gladstone erhält gemischte Bewertungen

Wer derzeit in die Aktie von Peapack-Gladstone investiert, kann eine Dividendenrendite von 0,81 % erwarten. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Handelsbanken bedeutet dies einen geringeren Ertrag von 138 Prozentpunkten. Die Dividenden des Unternehmens fallen somit niedriger aus, was zu einer negativen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Konzerns führt.

In fundamentalen Bereichen schneidet Peapack-Gladstone jedoch besser ab. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt aktuell 9,05 und liegt damit 42 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Dies deutet auf eine Unterbewertung der Aktie hin, was zu einer positiven Bewertung führt.

Beim Relative Strength Index (RSI), einem Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel, zeigt sich ein gemischtes Bild. Der 7-Tage-RSI hat einen Wert von 74, was auf eine Überkauftheit hinweist und zu einer negativen Bewertung führt. Im Vergleich dazu ist der RSI auf 25-Tage-Basis mit einem Wert von 36,06 weder überkauft noch überverkauft, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine negative RSI-Bewertung für Peapack-Gladstone.

Auch in Bezug auf Sentiment und Buzz in den sozialen Medien erhält die Aktie gemischte Bewertungen. Eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den letzten vier Wochen führt zu einer negativen Bewertung, während eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine negative Gesamtbewertung für Peapack-Gladstone auf dieser Stufe.

Insgesamt zeigt sich somit ein gemischtes Bild bei der Analyse der Peapack-Gladstone-Aktie, wobei positive und negative Aspekte zu berücksichtigen sind. Investoren sollten diese Faktoren sorgfältig abwägen, bevor sie eine Entscheidung treffen.