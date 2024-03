Peapack-Gladstone Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Die technische Analyse der Peapack-Gladstone-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 23,41 USD um -12,06 Prozent vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (26,62 USD) abweicht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (25,15 USD) weist eine Abweichung von -6,92 Prozent auf, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz verbesserte sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen erfährt die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Peapack-Gladstone-Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Die Dividendenpolitik von Peapack-Gladstone wird von unseren Analysten aufgrund des Verhältnisses zwischen Dividende und Aktienkurs kritisch bewertet, da die negative Differenz von -137,49 Prozent zum Branchendurchschnitt eine "Schlecht"-Bewertung zur Folge hat.

Der Relative Strength Index (RSI) der Peapack-Gladstone-Aktie liegt bei 44,02, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 52,66, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral" für die Aktie.