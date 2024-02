Peapack-Gladstone Aktie: Lieber erstmal halten!

Das Anleger-Sentiment für Peapack-gladstone war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, mit acht Tagen, an denen positive Themen dominierten, und nur zwei Tagen mit überwiegend negativen Diskussionen. In den letzten Tagen gibt es jedoch keine deutlich positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger wecken. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer. Insgesamt wird Peapack-gladstone daher eine "Gut"-Bewertung zugesprochen.

Im Branchenvergleich liegt die Rendite von Peapack-gladstone im letzten Jahr mit -37,34 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt von Aktien aus dem Finanzsektor, der bei -1,1 Prozent liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) von Peapack-gladstone liegt bei 72,6, was als überkauft gilt und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 66, was als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird für diese Kategorie daher eine Bewertung von "Schlecht" vergeben.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Diskussion über Peapack-gladstone. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen deutet darauf hin, dass das Unternehmen derzeit weder besonders im Fokus der Anleger steht, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird der Aktie daher ein "Neutral"-Rating zugeschrieben.