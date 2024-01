Peako im Check!

Das Internet hat eine starke Auswirkung auf die Stimmung und das Interesse an Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien kann neue Einschätzungen für Aktien hervorbringen, basierend auf der Anzahl von Beiträgen und der Häufigkeit der Stimmungsänderungen. Bei Peako wurde eine langfristig starke Aktivität in Bezug auf die Diskussionen festgestellt, was zu einer positiven Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv, was zu einem insgesamt guten Stimmungsbild führte.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils neutral gegenüber Peako eingestellt waren. Es gab einen Tag mit überwiegend positiven Diskussionen und keine negativen Diskussionen. An drei Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv, was zu einer insgesamt guten Einschätzung der Anlegerstimmung führte.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Peako zeigt eine neutrale Einstufung, sowohl auf 7-tägiger als auch auf 25-tägiger Basis. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit weder überkauft noch überverkauft ist.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der Durchschnitt des Schlusskurses der Peako-Aktie für die letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -50 Prozent, was zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage weist eine -50 prozentige Abweichung auf, was zu einem schlechten Rating auf kurzfristiger Basis führt.

Insgesamt erhält die Peako-Aktie daher in der einfachen Charttechnik ein schlechtes Rating.