Peako Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Die Peako-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 0,01 AUD verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 0,005 AUD, was einem Unterschied von -50 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt liegen unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Peako ist insgesamt neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder überwiegend positive noch überwiegend negative Themen, was zu einer Einschätzung von "Neutral" führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Peako-Aktie zeigen eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen in der Stimmung. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Peako liegt bei 50, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen bestätigt diese Einschätzung.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung für die Peako-Aktie basierend auf der technischen Analyse, der Anleger-Stimmung und dem Sentiment.