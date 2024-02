Peak Resources Aktie: Das ist ein Alarmsignal!

Weitere Suchergebnisse zu "Peak Resources":

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Peak Rare Earths als neutral eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Peak Rare Earths-Aktie beträgt 35,71, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 74,07 in diesem Zeitraum zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie auf Basis des Relative Strength-Index als "Schlecht" eingestuft.

In den letzten zwei Wochen wurde Peak Rare Earths von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Diskussionen zeigt, dass überwiegend neutrale Themen rund um die Aktie angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat jedoch leicht abgenommen, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Peak Rare Earths in diesem Bereich daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Peak Rare Earths derzeit bei 0,42 AUD verläuft. Da der Aktienkurs selbst bei 0,225 AUD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -46,43 Prozent aufgebaut hat, erhält die Aktie die Bewertung "Schlecht". Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) beträgt derzeit -25 Prozent, was ebenfalls auf ein "Schlecht"-Signal hinweist. Insgesamt lautet der Befund auf Basis der technischen Analyse daher "Schlecht".