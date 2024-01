Peak Resources Aktie: So könnte es weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Peak Resources":

Der Relative Strength-Index, RSI, ist ein prominenter Indikator der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI von Peak Rare Earths liegt bei 40,74, was einer Neutral-Einstufung entspricht. Der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 53,45 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin.

Die Stimmung bezogen auf Peak Rare Earths ist neutral. Obwohl die Kommentare auf sozialen Plattformen neutral waren, wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen diskutiert. Somit wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) von Peak Rare Earths bei 0,46 AUD, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt, da der Aktienkurs bei 0,35 AUD liegt und einen Abstand von -23,91 Prozent aufgebaut hat. In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt der Wert bei 0,37 AUD, was einer Differenz von -5,41 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Schlecht"-Signal darstellt. Somit ergibt sich insgesamt eine Einschätzung als "Schlecht" basierend auf beiden Zeiträumen.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wurden ebenfalls ausgewertet. Die Aktivität im Netz deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine positive Änderung, was zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. Insgesamt wird Peak Rare Earths in diesem Punkt daher als "Gut" eingestuft.