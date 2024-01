Peak Resources Aktie: Lieber beobachten als handeln

Weitere Suchergebnisse zu "Peak Resources":

Die technische Analyse der Peak Rare Earths-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,46 AUD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 0,365 AUD weicht somit um -20,65 Prozent ab, was eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 0,37 AUD, was einer Abweichung von nur -1,35 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Analysebasis. Insgesamt ergibt sich für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating für die Peak Rare Earths-Aktie.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls neutral, da in den sozialen Medien überwiegend positive Meinungen zu Peak Rare Earths verbreitet wurden und sich der Meinungsmarkt weder stark mit positiven noch negativen Themen befasst hat.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine schwache Diskussionsintensität, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung auf, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Peak Rare Earths-Aktie überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Die Analyse der RSI25 ergibt hingegen eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt erhält die Aktie somit ein "Gut"-Rating basierend auf der RSI-Analyse.