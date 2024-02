Peach Property Aktie: Wirklich lohnenswert?

Die Peach Property Aktie wird von Analysten derzeit neutral bewertet. Der Kurs von 10,26 CHF liegt aktuell -3,48 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50). Über die letzten 200 Tage beträgt die Differenz zum GD200 sogar -14,21 Prozent, was als schlecht eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie also charttechnisch sowohl für die kurze als auch die lange Frist als neutral bewertet.

Auch das Sentiment und der Buzz rund um die Peach Property Aktie wird als neutral angesehen. Die Diskussionsintensität im Netz ist mittelmäßig, ebenso wie die Rate der Stimmungsänderung. Somit ergibt sich auch hier eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist ebenfalls neutral. In den vergangenen Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Peach Property Aktie liegt bei 46,41, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine neutrale Einschätzung hin.

Alles in allem ergibt sich also für die Peach Property Aktie derzeit eine neutrale Gesamteinschätzung sowohl aus technischer als auch aus Anleger-Sicht.