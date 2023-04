Peach Property Aktie: Rückblick und Perspektiven

Ein bedeutender Faktor bei der fundamentalen Analyse von Aktien ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). In diesem Bereich liegt Peach Property mit einem KGV von 2,29 deutlich unter dem Branchenmittel für Immobiliendienstleistungen und gilt als unterbewertet. Das durchschnittliche KGV in dieser Branche beträgt 15,48, was einem Abstand von -575,98 Prozent entspricht.

Peach Property Aktie: Wie beurteilen Chartanalysten die Prognose?

Die Peach Property-Aktie verzeichnet in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 34,03 CHF. Der aktuelle Schlusskurs am letzten Handelstag beträgt jedoch lediglich 30,80 CHF (-9,50 Prozent Unterschied), was aus charttechnischer Sicht eine “Schlecht”-Bewertung zur Folge hat. Zusätzlich zum 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt von Chartanalysen oft...