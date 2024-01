Peabody Energy löst Jubelsturm aus!

Die Peabody Energy Aktie hat in den letzten Tagen eine gemischte Performance gezeigt. Der Kurs liegt aktuell bei 24,32 USD, was einen Abstand von +2,1 Prozent zum gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, bedeutet. Die kurzfristige Einschätzung lautet daher "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch +5,88 Prozent, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Gut" bewertet.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils positiv gestimmt waren. Es gab zehn positive und ein negatives Signal, während an drei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führt.

Im Vergleich zur Branche Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch schüttet Peabody Energy eine Dividendenrendite von 1,24 % aus, was 27,03 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Ertrag niedriger ist.

In Bezug auf weiche Faktoren wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität rund um die Aktie von Peabody Energy in den letzten Monaten nur schwache Aktivität im Netz hervorgebracht hat. Daher wird dieser Faktor als "Schlecht" bewertet. Die Rate der Stimmungsänderung hat jedoch eine positive Änderung erfahren, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt. Damit wird Peabody Energy insgesamt als "Gut"-Wert betrachtet.