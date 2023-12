Peabody Energy Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

Die Aktie von Peabody Energy wird von Analysten langfristig als "Gut"-Titel eingestuft. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen lagen 1 positiv und 0 neutral oder negativ vor. Es gab keine Aktualisierungen im letzten Monat, aber die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 33 USD, was einer Erwartung von 35,69 Prozent entspricht.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite von Aktien im Energie-Sektor hat die Peabody Energy-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -14,25 Prozent erzielt, was 34,2 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt 19,94 Prozent, und Peabody Energy liegt aktuell 34,2 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Peabody Energy neutral eingestuft wird, da der RSI7 bei 46,89 und der RSI25 bei 44,87 liegt.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Peabody Energy derzeit eine Rendite von 1,24 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 28,25 %. Diese Differenz von 27,01 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die ausgeschütteten Dividenden.