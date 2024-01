Peab AB-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Weitere Suchergebnisse zu "Peab":

Die Peab wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 47,4 SEK, während der Kurs der Aktie bei 55,1 SEK liegt, was einer Abweichung von +16,24 Prozent über diesem Trendsignal entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 49,25 SEK zeigt eine positive Abweichung von +11,88 Prozent, was die Aktie ebenfalls als "Gut"-Wert kennzeichnet.

Die Anleger haben in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Bewertungen in den sozialen Medien abgegeben. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Gut". Auch die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt eine "Gut"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Peab-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, sowohl auf kurzfristiger (7 Tage) als auch auf etwas längerfristiger (25 Tage) Basis. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt sich, dass die Stimmung für Peab in den letzten Wochen kaum verändert hat. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein rückläufiges Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.