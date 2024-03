Pd-Rx Aktie: Einfach nur noch schlecht!

Die Pd-rx-Aktie wird derzeit charttechnisch betrachtet und zeigt ein "Schlecht"-Signal. Der Kurs von 4,91 USD liegt 21,19 Prozent unter dem GD200 von 6,23 USD. Auch im Vergleich zum GD50 von 5,95 USD, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, wird ein "Schlecht"-Signal mit einem Abstand von -17,48 Prozent festgestellt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für den Aktienkurs, basierend auf dem Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen.

Bei der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität im Zusammenhang mit der Pd-rx-Aktie. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt ebenfalls weitgehend unverändert, wodurch eine "Neutral"-Einschätzung resultiert.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wird ebenfalls als eher neutral bewertet. In den vergangenen zwei Wochen wurden überwiegend neutrale Themen rund um die Pd-rx-Aktie angesprochen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Pd-rx-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Allerdings ist der RSI25, der eine längerfristige Betrachtung ermöglicht, überkauft, wodurch eine "Schlecht"-Einstufung resultiert.

Insgesamt ergibt die Analyse der verschiedenen Faktoren eine "Schlecht"-Bewertung für die Pd-rx-Aktie.