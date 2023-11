Pd-Rx Aktie: Eine neue Chance!

Sentiment und Buzz: In den sozialen Medien können Veränderungen in der Stimmung und der Kommunikationsfrequenz wichtige Einblicke in das aktuelle Bild einer Aktie geben. In den letzten vier Wochen gab es bei Pd-rx keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild, weshalb die Aktie von uns als "Neutral" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich weder erhöht noch verringert, daher erhält Pd-rx insgesamt ein "Neutral"-Rating auf dieser Stufe.

Technische Analyse: Wenn wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Pd-rx-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 6,15 USD mit dem aktuellen Kurs (7,2 USD) vergleichen, ergibt sich eine Abweichung von +17,07 Prozent. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Betrachten wir nun den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Auch hier liegt der letzte Schlusskurs von 6,5 USD über dem gleitenden Durchschnitt (+10,77 Prozent), weshalb die Pd-rx-Aktie auch hier ein "Gut"-Rating erhält. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Relative Strength Index: Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Pd-rx wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 0 Punkten, was darauf hindeutet, dass Pd-rx überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls an, dass Pd-rx überverkauft ist (Wert: 0), weshalb die Aktie auch für den RSI25 eine "Gut"-Bewertung erhält. Insgesamt erhält das Pd-rx-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Anleger: Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde neutral über Pd-rx diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses neutralen Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Sentiments. Insgesamt bekommt Pd-rx daher auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Neutral"-Bewertung.