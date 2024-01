Pccw Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Gesamtbewegungen bezieht. Der RSI der Pccw liegt bei 50, was darauf hindeutet, dass die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, und somit als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 37 für die Pccw, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Situation hindeutet.

In Bezug auf Dividenden schüttet die Pccw derzeit höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Diversifizierten Telekommunikationsdienste, wodurch ihre Dividendenpolitik als "Gut" eingestuft wird.

Im Branchenvergleich Aktienkurs hat die Pccw im vergangenen Jahr eine Rendite von 30,53 Prozent erzielt, was mehr als 43 Prozent über dem Durchschnitt der "Diversifizierten Telekommunikationsdienste"-Branche liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment für die Pccw-Aktie ist ebenfalls positiv, da in den sozialen Medien überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden und sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Pccw befasst hat. Daher ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung in der Analyse der Anleger-Stimmung.