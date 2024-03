Pccw Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Die technische Analyse der Pccw ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 3,8 HKD, während der Kurs der Aktie bei 3,88 HKD liegt, was einer Abweichung von +2,11 Prozent entspricht. Dies führt zur Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 4,04 HKD, was einer Abweichung von -3,96 Prozent entspricht. Somit ist die Aktie in diesem Zeitraum ebenfalls ein "Neutral"-Wert. Insgesamt ergibt sich also eine Einstufung als "Neutral".

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 9,05 Prozent erzielt, was 24,94 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Telekommunikationsdienste" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" beträgt 7,33 Prozent, und Pccw liegt aktuell 1,72 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividende liegt Pccw mit einer Ausschüttung von 9,15 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" (7,65 %) um 1,5 Prozentpunkte höher. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich mit "Gut" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz im Internet spielen ebenfalls eine Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine positive Veränderung, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für die Pccw-Aktie.