Pccw Aktie: Gigantischer Hammer!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Index setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wenn wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Pccw betrachten, sehen wir, dass der 7-Tage-RSI derzeit bei 7,14 Punkten liegt, was darauf hindeutet, dass Pccw momentan überverkauft ist und die Aktie als "Gut" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu zeigt der 25-Tage-RSI, dass Pccw auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird Pccw daher aufgrund des 25-Tage-RSI als "Gut" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnittskurs, dass Pccw derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 3,75 HKD, während der Kurs der Aktie (4,22 HKD) um +12,53 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Ebenso ergibt sich auf Basis der vergangenen 50 Tage ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 3,92 HKD, was einer Abweichung von +7,65 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum ebenfalls als "Gut" bewertet. Insgesamt wird Pccw daher aufgrund der technischen Analyse als "Gut" eingestuft.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse erscheint Pccw im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Diversifizierte Telekommunikationsdienste) überbewertet. Dies zeigt sich daran, dass die Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 21,48 gehandelt wird, was einem Abstand von 22 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 17,62 entspricht. Daher wird auf fundamentaler Basis eine "Schlecht"-Empfehlung ausgesprochen.

Schließlich, in Bezug auf die Dividende, liegt die Dividendenrendite von Pccw bei 10,07 Prozent, was über dem Branchendurchschnitt von 7,51 Prozent liegt. Dies ergibt eine Differenz von +2,55 Prozent zur Pccw-Aktie, was zu einer "Gut"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik führt.