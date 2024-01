Paysign Aktie: Wer dachte es könnte nicht schlimmer sein …

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Paysign-Aktie liegt bei 63, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Dieser Wert wird mit dem RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der bei 42,31 liegt. Auch auf dieser Basis ist Paysign weder überkauft noch -verkauft und erhält daher ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich nach RSI-Bewertung also ein "Neutral"-Rating für Paysign.

In den letzten zwölf Monaten haben 2 Analysten Paysign mit "Gut" bewertet, während keine neutralen oder schlechten Einschätzungen vorliegen, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 5 USD, was einem Potenzial von 94,55 Prozent entspricht und daher eine "Gut"-Empfehlung darstellt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich eine negative Veränderung des Stimmungsbildes bei Paysign. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien tendiert zu negativen Themen, daher wird dieses Kriterium mit "Schlecht" bewertet. Die Stärke der Diskussion über das Unternehmen nimmt ebenfalls ab, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Paysign daher in dieser Hinsicht ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmungsanalyse in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ eingestellt waren gegenüber Paysign. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ, was zu einer Gesamtbewertung der Anlegerstimmung als "Schlecht" führt.