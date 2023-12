Paysafe Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an 12 Tagen grün, und es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet. Nur an insgesamt zwei Tagen war die Stimmung neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es vermehrt positive Diskussionen über das Unternehmen Paysafe. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" und schätzt das Anleger-Sentiment insgesamt ebenfalls als "Gut" ein.

Die Analystenbewertung zeigt, dass die Paysafe-Aktie in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 0 positiven, 1 neutralen und 0 negativen Bewertungen versehen wurde. Dies führt zu einer langfristigen Einschätzung als "Neutral". Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor, die zu 0 positiven, 1 neutralen und 0 negativen Bewertungen führten. Dies ergibt auf kurzfristiger Betrachtungsbasis ebenfalls eine Gesamteinschätzung als "Neutral". Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie der Paysafe liegt bei 11 USD. Angesichts des letzten Schlusskurses von 12,07 USD ergibt sich eine erwartete negative Kursentwicklung von -8,86 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Die Internet-Kommunikation deutet auf eine deutliche Eintrübung der Stimmung für Paysafe in den letzten Wochen hin. Aus diesem Grund erhält die Aktie eine Gesamtbewertung als "Schlecht". Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien für Paysafe wurde in den letzten vier Wochen als unauffällig eingestuft, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Paysafe-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 12,35 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 12,07 USD weicht somit um -2,27 Prozent ab, was zu einer Bewertung als "Neutral" aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, stellt man fest, dass der letzte Schlusskurs (10,9 USD) über dem gleitenden Durchschnitt liegt, was zu einem Rating als "Gut" führt. Insgesamt erhält die Paysafe-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.