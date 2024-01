Paypoint im Check!

Die Aktie von Paypoint wird aufgrund verschiedener Kennzahlen und Analysen bewertet. Im Hinblick auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt die Bewertung bei 12,09, was 41 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 20,35. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer positiven Einstufung im Rahmen der fundamentalen Analyse.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 7,23 Prozent, was 1,22 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 6,01 Prozent liegt. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik daher als "Gut". Die Dividendenrendite wird berechnet, indem die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Beziehung gesetzt wird.

Im Vergleich zum Vorjahr hat die Aktie eine Rendite von 9,89 Prozent erzielt, was 13,29 Prozent über dem Durchschnitt für Aktien aus dem Sektor "Finanzen" liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" liegt die Rendite mit 15,37 Prozent über dem Durchschnitt von -5,48 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Die Stimmung und Buzz rund um die Aktie in der Internet-Kommunikation hat sich in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso wurde keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien in Bezug auf Paypoint gemessen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.