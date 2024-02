Paypoint Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein RSI-Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" eingestuft, während 70 bis 100 als "überkauft" gelten und dazwischen als neutral betrachtet werden. Der RSI von Paypoint liegt bei 74,07, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 53,85 und wird als "Neutral" bewertet, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

In Bezug auf die Dividende weist Paypoint im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Kommerziellen Dienstleistungen & Supplies eine Dividendenrendite von 7,23 % auf, was 1,8 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt von 5,43 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut".

Im Fundamentalen Bereich hat Paypoint ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11,83, was 43 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 20 liegt. Dies weist darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und somit eine Bewertung von "Gut" erhält.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in den sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Paypoint diskutiert, mit 13 Tagen im grünen Bereich und keinen negativen Diskussionen. Das aktuelle Stimmungsbild zeigt ebenfalls überwiegend positive Themen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Aufgrund des Anleger-Sentiments erhält Paypoint insgesamt eine "Gut"-Bewertung.