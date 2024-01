Paypoint Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Weitere Suchergebnisse zu "Goldman Sachs":

Der Aktienkurs von Paypoint hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor deutlich verbessert. Mit einer Rendite von 9,89 Prozent liegt das Unternehmen mehr als 13 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Auch im Vergleich zur "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche, die eine mittlere Rendite von -5,3 Prozent erzielt hat, kann Paypoint mit einer Rendite von 15,18 Prozent punkten. Aufgrund dieser positiven Entwicklung hat die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating erhalten.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Paypoint eher neutral diskutiert. Negative Diskussionen konnten nicht verzeichnet werden, und an insgesamt vier Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wurde die Aktie heute mit einer "Neutral"-Einschätzung bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie überkauft oder unterkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Paypoint-Aktie liegt bei 21, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (41,57) zeigt jedoch, dass die Aktie auf dieser Basis weder überkauft noch unterkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Paypoint.

Gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird die Aktie von Paypoint als unterbewertet angesehen. Mit einem KGV von 12,09 liegt der Wert insgesamt 40 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies". Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".