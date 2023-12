Paypoint Aktie: Der nächste starke Knaller!

Die Stimmung der Anleger bezüglich Paypoint ist überwiegend positiv, wie aus Diskussionen in sozialen Medien hervorgeht. In den letzten fünf Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, während es keine negativen Beiträge gab. An vier Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen waren größtenteils positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Paypoint eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Finanzsektor hat Paypoint im vergangenen Jahr eine Rendite von 1,82 Prozent erzielt, was 4,84 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" beträgt -5,75 Prozent und Paypoint liegt aktuell 7,58 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Die Dividendenrendite von Paypoint liegt derzeit bei 7,21 %, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 6,03 %. Dadurch wird die ausgeschüttete Dividende als "Gut" eingestuft.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Paypoint liegt bei einem Wert von 11, was im Vergleich zu Werten aus der gleichen Branche (KGV von 20,04) deutlich unter dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht ist Paypoint damit unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung.

