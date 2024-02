Paypoint Aktie: Das ist ein Alarmsignal!

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme negativer Kommentare über Paypoint in den sozialen Medien beobachtet, was zu einem negativen Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer führte. Die Aktie erhält daher von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung. Die geringere Diskussionsfrequenz und abnehmende Aufmerksamkeit lassen darauf schließen, dass das Unternehmen derzeit weniger im Fokus der Anleger steht. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Im Hinblick auf fundamentale Kennzahlen weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Paypoint derzeit einen Wert von 11 auf, was bedeutet, dass die Börse 11,83 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dies entspricht einem Rückgang um 43 Prozent im Vergleich zu anderen Werten in der Branche. Aufgrund dieser Unterbewertung wird die Aktie auf Basis des KGV als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) der Paypoint-Aktie aktuell einen Wert von 82,35 aufweist, was auf eine Überkauftheit hinweist und daher mit "Schlecht" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 51, der darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinstufung des RSI als "Schlecht".

Hinsichtlich der Dividendenrendite liegt Paypoint mit 7,23 Prozent aktuell über dem Branchendurchschnitt von 5,43 Prozent. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie von der Redaktion eine "Gut"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

