Paypoint Aktie: DAS heißt noch nichts

Der Aktienkurs von Paypoint zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor eine Rendite von 9,89 Prozent, was mehr als 13 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der Branche für "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" beträgt die mittlere Rendite in den letzten 12 Monaten -5,3 Prozent. Paypoint liegt hier mit 15,19 Prozent deutlich darüber, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien bezüglich Paypoint hat sich in den letzten vier Wochen verschlechtert, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Es wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Paypoint daher in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung bei Paypoint in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Paypoint liegt bei 42,11, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 45, was ebenfalls als "Neutral" betrachtet wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.