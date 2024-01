Paypoint Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Paypoint beträgt derzeit 12,09 und liegt damit 41 Prozent unter dem Branchendurchschnitt für Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies von 20. Dies deutet auf eine Unterbewertung der Aktie hin, weshalb Paypoint in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung erhält.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche konnte Paypoint in den letzten 12 Monaten eine Performance von 9,89 Prozent erzielen. Dies steht im Gegensatz zu einem durchschnittlichen Rückgang von -5,89 Prozent bei vergleichbaren Aktien, was eine Outperformance von +15,77 Prozent für Paypoint bedeutet. Im Finanzsektor betrug die mittlere Rendite -4 Prozent, während Paypoint um 13,89 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält Paypoint eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Paypoint beträgt derzeit 7,23 %, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 6,03 %. Mit einer Differenz von 1,2 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende ebenfalls als "Gut" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger bezüglich Paypoint in Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Die Auswertung von Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen deutet darauf hin, dass positive Themen in den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich daher unserer Einschätzung nach eine positive Anleger-Stimmung von "Gut" für Paypoint.