Paypoint Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Die Stimmung der Anleger bezüglich des Aktienmarktes rund um Paypoint ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An acht Tagen war das Stimmungsbarometer grün und negative Diskussionen wurden nicht verzeichnet. An insgesamt vier Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Themen, die die Anleger interessierten, überwiegend positiv. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments.

Der Aktienkurs von Paypoint hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 11,71 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem Finanzsektor eine Überperformance von 16,79 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" beträgt -7,1 Prozent, wobei Paypoint aktuell 18,81 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, weist die Aktie von Paypoint ein niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12,46 auf, was 39 Prozent unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" bezeichnet und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf fundamentalen Basis.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Paypoint-Aktie mit 547 GBP einen Abstand von +10,29 Prozent vom GD200 (495,95 GBP) hat, was ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 506,52 GBP, was einem Abstand von +7,99 Prozent zum aktuellen Kurs entspricht. Dadurch wird der Aktienkurs der Paypoint insgesamt als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.