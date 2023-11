Paypoint Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Die technische Analyse der Paypoint-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs bei 503 GBP liegt, was einer Entfernung von +2,61 Prozent vom GD200 (490,19 GBP) entspricht. Dies wird als "Neutral"-Signal bewertet. Im Gegensatz dazu liegt der GD50, der den mittleren Kurs der letzten 50 Tage angibt, bei 532,08 GBP. Dies führt zu einem "Schlecht"-Signal, da der Abstand -5,47 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Paypoint-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Das Stimmungsbild in den sozialen Medien wird daher als "Neutral" bewertet. Ebenso konnten keine signifikanten Unterschiede in Bezug auf die Diskussionsstärke festgestellt werden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an sieben Tagen eine positive Richtung, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Paypoint-Aktie derzeit überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Auf Basis des RSI der letzten 25 Handelstage wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating für die Paypoint-Aktie.