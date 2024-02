Paypoint Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Die Aktie von Paypoint wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet angesehen. Mit einem KGV von 11,83 liegt sie insgesamt 43 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Bereich "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies", der bei 20,81 liegt. Daher erhält die Aktie gemäß der fundamentalen Analyse die Bewertung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Paypoint-Aktie liegt bei 81, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt eine weniger volatile Bewertung und erhält daher ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating für Paypoint.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen eine positive Veränderung bei der Stimmungslage festgestellt. Daher wird die Aktie in diesem Bereich mit einem "Gut" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat sich jedoch nicht signifikant verändert, weshalb Paypoint in diesem Bereich ebenfalls ein "Gut"-Rating erhält.

In Bezug auf Dividenden schüttet Paypoint höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies. Der Unterschied beträgt 1,81 Prozentpunkte (7,23 % gegenüber 5,42 %), was zu der Einstufung "Gut" für die Dividendenpolitik der Aktie führt.