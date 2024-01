Paypoint Aktie: Nur eine Fehlmeldung?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. In der technischen Analyse wird der RSI häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Paypoint wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 53,13 Punkten, was bedeutet, dass die Paypoint-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, daher erhält sie ein "Neutral"-Rating. Der RSI25, der sich auf 25-Tage-Basis bezieht, zeigt ebenfalls, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 34,43), weshalb auch hierfür eine "Neutral"-Bewertung gegeben wird. Somit erhält Paypoint insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Stimmung rund um Aktien wird nicht nur durch Analysen aus Bankhäusern beeinflusst, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Bei der Untersuchung von Paypoint ergab die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität, weshalb eine "Neutral"-Bewertung für das langfristige Stimmungsbild gegeben wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Aktie von Paypoint hinsichtlich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Paypoint auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen, weshalb die Aktie auch für diese Betrachtung die Einstufung "Neutral" erhält.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") hat die Aktie von Paypoint im vergangenen Jahr eine Rendite von 9,89 Prozent erzielt, was 12,98 Prozent über dem Durchschnitt (-3,1 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" beträgt -5,46 Prozent, wobei Paypoint aktuell 15,34 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund der Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.