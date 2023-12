Paypoint Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Weitere Suchergebnisse zu "RWE":

Die Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Bei der Bewertung von Paypoint haben wir sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum geändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Bei der technischen Analyse betrachten wir den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 und 200 Handelstage. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt derzeit bei 489,45 GBP, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 513,9 GBP, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird Paypoint auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 21,43 Punkten, was bedeutet, dass die Paypoint-Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt hingegen an, dass die Aktie weder über- noch überverkauft ist und somit mit "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält Paypoint eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 1,82 Prozent erzielt, was 4,84 Prozent über dem Durchschnitt im Finanzsektor liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" beträgt -5,75 Prozent, und Paypoint liegt aktuell 7,58 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Gut".