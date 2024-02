Paypoint Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Die technische Analyse der Paypoint-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage bei 502,51 GBP liegt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 502 GBP, was einem Unterschied von -0,1 Prozent entspricht. Daher wird eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 513,81 GBP führt zu einer "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Paypoint ist insgesamt positiv. Allerdings standen in den letzten Tagen überwiegend negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Aus fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Paypoint 11, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" als unterbewertet eingestuft wird. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Basierend auf dem Relative Strength-Index erhält die Paypoint-Aktie ebenfalls ein "Neutral"-Ranking. Der RSI7 beträgt 60,64 und der RSI25 liegt bei 54, was zu einer Gesamteinstufung "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

Insgesamt ergibt sich aus den verschiedenen Analysen eine "Neutral"-Bewertung für die Paypoint-Aktie.