Paypoint Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Paypoint bei 11, was bedeutet, dass die Börse 11,14 Euro für jeden Euro Gewinn von Paypoint zahlt. Diese Zahl liegt 45 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 20 in der Kategorie "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies". Daher wird der Titel als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung auf Grundlage des KGV.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt gab es vor allem und mehrheitlich positive Meinungen zu Paypoint in den sozialen Medien. Daher ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

In den vergangenen 12 Monaten hat Paypoint eine Performance von 1,82 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche im Durchschnitt um -5,43 Prozent gefallen sind. Das bedeutet eine Outperformance von +7,25 Prozent im Branchenvergleich für Paypoint. Auch im "Finanzen"-Sektor lag die Rendite von Paypoint mit -2,76 Prozent über dem Durchschnittswert um 4,59 Prozent, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) von Paypoint liegt bei 31,71, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausweitet, bewegt sich bei 54 und wird ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Insgesamt erhält Paypoint daher in den genannten Kategorien überwiegend eine "Gut"-Bewertung.