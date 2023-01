Paypal will Beschäftigtenzahl um sieben Prozent senken

Weitere Suchergebnisse zu "Meta Platforms":

SAN JOSE (dpa-AFX) - Der Online-Bezahldienst Paypal will angesichts des schwierigen Wirtschaftsumfelds rund sieben Prozent seiner Beschäftigten loswerden - rund 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das teilte das Unternehmen am Dienstag in San Jose mit. Vorstandschef Dan Schulman begründete die Stellenstreichungen als Sparmaßnahmen. Paypal habe in den vergangenen Jahren große Fortschritte dabei gemacht, die Kosten zu senken, müsse jedoch noch mehr tun. Etliche Unternehmen der Tech-Branche - darunter die Facebook-Mutter Meta , Amazon , Twitter und Alphabet - beschlossen in den vergangenen Wochen und Monaten größere Kündigungsrunden./hbr/DP/jha