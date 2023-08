Paypal mit eigener Digitalwährung

Weitere Suchergebnisse zu "PayPal Holdings":

SAN JOSE (dpa-AFX) - Der Bezahldienst Paypal hat sich eine eigene Kryptowährung zugelegt. Das Digitalgeld "Paypal USD" ist an den US-Dollar gekoppelt und soll US-Kunden der Firma zur Verfügung stehen. Der sogenannte "Stablecoin" könne zum Preis von einem Dollar je Einheit gekauft und in die US-Währung umgetauscht werden, teilte Paypal am Montag mit. Die Digitalwährung sei unter anderem durch Dollar und kurzfristige US-Staatsanleihen abgesichert.

Mit den Paypal-Coins können Nutzer unter anderem für Einkäufe bezahlen und sie anderen Nutzern schicken. Paypal bot seinen Kunden bereits die Möglichkeit an, mit einigen anderen Kryptowährungen zu handeln. Technisch basiert Paypal USD auf der Ethereum-Blockchain und werde sich damit leicht in das bestehende Ökosystem von Digitalwährungen integrieren lassen, betonte Paypal./so/DP/ngu