Paypal Aktie: Was die meisten Aktionäre übersehen!

PayPal Holdings Inc. ist seit der Veröffentlichung der Ergebnisse des ersten Quartals gesunken. Der Markt bestraft das Unternehmen für niedrigere Margen. PayPal bietet aber weiterhin eine überzeugende Bewertung basierend auf dem zukünftigen PEG, und die technische Prognose zeigt Anzeichen dafür, dass ein Tiefpunkt erreicht sein könnte. Obwohl einige Prognosen enttäuschend gewesen sein könnten, gab es viel Positives in den tatsächlichen Ergebnissen für das Quartal. Der Umsatz wuchs um 10%, und das Unternehmen führte Aktienrückkäufe in Höhe von 1,4 Milliarden US-Dollar durch.

Die Marktteilnehmer übersehen meiner Meinung nach ein größeres, ermutigenderes Bild. Sicherlich, Transaktionsmargen gehen zurück, aber das ist zu erwarten. Letztendlich stellt sich die Frage: Warum in ein unerprobtes und unrentables Geschäft investieren,...